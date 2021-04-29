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Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi (2)

DHA

Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi (2)


35 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ TESİSTE BULUNDU
Düzce´nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola verdikten sonra kaybolan alzheimer hastası Naciye Özcan, yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Sakarya´nın Hendek ilçesindeki dinlenme tesisinde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Otostop çekerek TIR ile Hendek´e kadar giden ve dinlenme tesisinde inen yaşlı kadının gece saatlerinden bu yana tesiste oturduğu ve eşini beklediği öğrenildi. Naciye Özcan, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-29 18:53:34

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