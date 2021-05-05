Astım hastalığında doğru bilinen yanlışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Astım hastalığında doğru bilinen yanlışlar

İHA

Astım hastalığında doğru bilinen yanlışlar

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Düzce İl Temsilcisi Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, “5 Mayıs Dünya Astım Günü” kapsamında hastalık hakkında bilgilendirmede bulunak, astımda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.
Astım hastalığının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini ifade ederek açıklamasına başlayan Prof. Dr. Güleç Balbay, “DSÖ’ye göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edilmektedir ve 2016 yılında dünyada 417 bin 918 astıma bağlı ölüm görülmüştür. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik (GARD) Türkiye kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliği ile her yıl Dünya Astım Günü’nde toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve o yıla özgü farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yıl da 5 Mayıs tarihinde "Astımda Doğru Bilinen Yanlışlar" teması ile ilgili etkinlikler düzenlenmektedir” diye konuştu.

Hastalığı kontrol altında tutmak için bunlara dikkat!
Astım hastalarına, hastalığı kontrol altında tutmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Güleç Balbay, “Astım kontrolünü güçleştiren etkenler; ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması ve bunun yanında alerjenler gibi özel veya enfeksiyon, sigara dumanı ve kimyasallar gibi genel tetikleyicilere maruz kalmak sayılabilir. Yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir” diyerek açıklamalarına devam etti. Hastaların ve toplumun bazı yanlış kanaatlar nedeniyle astımın kontrol altına alınmasında zorluklar yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Balbay, Dünya Astım Günü’nde “Astımda Doğru Bilinen Yanlışlar” teması ile astımla ilgili sık duyulan söylenti ve yanlış kanılara yönelik farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini yineledi.

“Astım her yaşta ortaya çıkabilir”
Astımla ilgili toplumda oluşmuş yanlış kanaatler ve doğru bilgileri sıralayan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Astım, bir çocukluk çağı hastalığıdır; zamanla kaybolur düşüncesi, yanlış olup astım çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilir. Astımlı çocukların bir bölümü büyüyünce şikayetsiz devam etse de tamamı düzelmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Astım ilaçları bağımlılık yapar düşüncesi yanlış”
Astımın sadece yüksek doz kortizonla kontrol edilebilir düşüncesinin gerçek olmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Güleç Balbay, “Astım genellikle düşükorta doz inhaler kortizonla kontrol altına alınabilir. Astım ilaçları bağımlılık yapar düşüncesi de yanlış olup astım tedavisinde kullanılan hiçbir ilacın bağımlılık yapıcı etkisi bulunmamaktadır, yani ilaçlar kesildiğinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaz. Hastanın şikayeti olmasa bile astım müzmin bir hastalık olduğundan hekim kontrolünde astım ilaçlarının uzun süre kullanılması gerekebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Masal Okulu’nun 45. masalı yayınlandı
YEREL HABERLER Düzce Masal Okulu’nun 45. masalı yayınlandı
Düzce Belediyesi’nden küçük esnafa destek
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden küçük esnafa destek
Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı
Şehrin kimliği logoda yer alacak
YEREL HABERLER Şehrin kimliği logoda yer alacak
4 Mahallede pazaryeri hizmete açılacak
YEREL HABERLER 4 Mahallede pazaryeri hizmete açılacak
Lastikleri tutuşan TIR'ın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Lastikleri tutuşan TIR'ın dorsesi yandı
Lastikleri patlayan tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Lastikleri patlayan tır alev alev yandı
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
YEREL HABERLER Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Düzce'de nakdi destekler ailelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Düzce'de nakdi destekler ailelere ulaştırılıyor
Sofraların vazgeçilmezi istavritin kilosu 40 liraya satılıyor
YEREL HABERLER Sofraların vazgeçilmezi istavritin kilosu 40 liraya ...
Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı
Peşine takılan çocuğu polis ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Peşine takılan çocuğu polis ekiplerine teslim etti
Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
YEREL HABERLER Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
Tam kapanmada da Uğurlu olabilirsiniz
YEREL HABERLER Tam kapanmada da Uğurlu olabilirsiniz
Üretimde dijital dönüşüm ikinci online semineri tamamlandı
YEREL HABERLER Üretimde dijital dönüşüm ikinci online semineri ...
Esnaflar e-ticarete gec¸erek hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Esnaflar e-ticarete gec¸erek hizmetlerine hız ...
Türkiye’de en çok başvuru Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nden yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de en çok başvuru Düzce Bilim ve Sanat ...
Düzce Belediyesi’nden tam kapanma mesaisi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden tam kapanma mesaisi
Başkan Özlü’den deplasman öncesi moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den deplasman öncesi moral ziyareti
Sokak hayvanları kısıtlamada aç kalmadı 25 mama destek noktası kuruldu
YEREL HABERLER Sokak hayvanları kısıtlamada aç kalmadı 25 mama ...
Yağışların artması sonrası mantar zehirlenmesi tehlikesi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür"
YEREL HABERLER Yağışların artması sonrası mantar zehirlenmesi ...
Kuzey şeritli semender izleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kuzey şeritli semender izleme çalışmaları başladı
Düzce'de 765 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 765 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi
4.7 bin ton ürün ihraç edildi
YEREL HABERLER 4.7 bin ton ürün ihraç edildi