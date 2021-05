Astım hastalığında doğru bilinen yanlışlar

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Düzce İl Temsilcisi Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, “5 Mayıs Dünya Astım Günü” kapsamında hastalık hakkında bilgilendirmede bulunak, astımda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Astım hastalığının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini ifade ederek açıklamasına başlayan Prof. Dr. Güleç Balbay, “DSÖ’ye göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edilmektedir ve 2016 yılında dünyada 417 bin 918 astıma bağlı ölüm görülmüştür. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik (GARD) Türkiye kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliği ile her yıl Dünya Astım Günü’nde toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve o yıla özgü farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yıl da 5 Mayıs tarihinde "Astımda Doğru Bilinen Yanlışlar" teması ile ilgili etkinlikler düzenlenmektedir” diye konuştu.



Hastalığı kontrol altında tutmak için bunlara dikkat!

Astım hastalarına, hastalığı kontrol altında tutmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Güleç Balbay, “Astım kontrolünü güçleştiren etkenler; ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması ve bunun yanında alerjenler gibi özel veya enfeksiyon, sigara dumanı ve kimyasallar gibi genel tetikleyicilere maruz kalmak sayılabilir. Yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir” diyerek açıklamalarına devam etti. Hastaların ve toplumun bazı yanlış kanaatlar nedeniyle astımın kontrol altına alınmasında zorluklar yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Balbay, Dünya Astım Günü’nde “Astımda Doğru Bilinen Yanlışlar” teması ile astımla ilgili sık duyulan söylenti ve yanlış kanılara yönelik farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini yineledi.



“Astım her yaşta ortaya çıkabilir”

Astımla ilgili toplumda oluşmuş yanlış kanaatler ve doğru bilgileri sıralayan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Astım, bir çocukluk çağı hastalığıdır; zamanla kaybolur düşüncesi, yanlış olup astım çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilir. Astımlı çocukların bir bölümü büyüyünce şikayetsiz devam etse de tamamı düzelmemektedir” ifadelerini kullandı.



“Astım ilaçları bağımlılık yapar düşüncesi yanlış”

Astımın sadece yüksek doz kortizonla kontrol edilebilir düşüncesinin gerçek olmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Güleç Balbay, “Astım genellikle düşükorta doz inhaler kortizonla kontrol altına alınabilir. Astım ilaçları bağımlılık yapar düşüncesi de yanlış olup astım tedavisinde kullanılan hiçbir ilacın bağımlılık yapıcı etkisi bulunmamaktadır, yani ilaçlar kesildiğinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaz. Hastanın şikayeti olmasa bile astım müzmin bir hastalık olduğundan hekim kontrolünde astım ilaçlarının uzun süre kullanılması gerekebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.