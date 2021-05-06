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Kulaklardan çıkanlar hayrete düşürüyor

DHA

Kulaklardan çıkanlar hayrete düşürüyor


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, kulağa kaçan yabancı cisimlerin kulakta duyma kaybına varacak hasarlar yaptığını belirtirken, hastaların kulaklarından çıkan sinek, karınca, kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru şaşırtıyor. 
Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, 17 yıllık meslek hayatı boyunca kulağa kaçan birçok yabancı cismi çıkardığını belirterek, çıkardığı böcek ve cisimleri biriktirdi. Şaşoğlu, aynı zamanda kulak içerisindeki kelebek, sinek, oyun hamuru, kulak içinde adeta bir kum ocağı gibi görünen deniz kumu ve karıncayı görüntüledi. 
Kulağa yabancı cisim kaçmasının kulakta ciddi hasarlara neden olacağını söyleyen Şaşoğlu, "Kulakta yabancı cisimleri ikiye ayırmak lazım. Canlı ve cansız olarak. Kulağa kaçan cisimler bilinçsiz kaçmışsa bu genelde kazayla olan ya da canlı hayvanlar. Diğeri ise insanlar kulaklarını karıştırırken kaçabiliyor. Bunlar dış kulak yolunu aşıp, kulak zarına doğru gitmiş ise kulak zarında delik, orta kulakta yüz sinirlerine hasar, işitme kaybı ve şiddetli baş dönmelerine neden olabilir." dedi. 
Kulak içinden çıkardığı yabancı cisimlere örnekler veren Dr. Şaşoğlu, "Bir kelebek çıkardım. Gerçekten büyük bir kelebekti. Kişi mangal yaparken kulağına girmiş tabii geri çıkamıyor. Kanat çırptıkça ileri gitmiş. Sinek, karınca bunlar sık gördüğümüz kulağa kaçan canlılar. Cansızlarda ise yine Düzce´ye özgü fındık dalı parçası, bizim kılçık otu dediğimiz ilerleyen bir ot çıkardım. Çocuklarda oyun hamurları, saat pili ki, en tehlikelisi saat pilidir. Sık gördüğümüz yabancı cisimler. Yine bir hastam olmuştu. Yabancı cisim olarak değil ama kulağına ilaç damladığı sanıp, yapıştırıcı damlatmış. Kulak içinde kıllar ve tüylerle donunca tam bir donatı haline gelmiş. Kulak bir kitle halinde hareket ediyordu. O da ilginçti." dedi. 
Özellikle Karadeniz bölgesi ile tatile gidecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Şaşoğlu şöyle konuştu: 
"Özellikle bölgeyle alakalı olduğu için söylüyorum. Önümüzdeki aylarda fındık bahçeleri tırpan motoruyla temizlenmeye başlayacak. Yüze siper yapılırken kulaklarında korunmasını öneririm. Çünkü hem canlı hem cansız yabancı cisimler tırpan aşamasında kulağa sık kaçıyor. Ayrıca önümüzde yaz sezonu var. Deniz için gidilen yerlerde dalgalarla beraber çok sık görülen bir durum ise özellikle çocuklarda kulakta yabancı cisim olarak deniz kumu. Dalgalı denizlere mümkün olduğu kadar girmemeleri gerekir. Ya da kulakta bir yabancı cisim hissettikleri zaman kurcalamamaları, bir kulak burun uzmanına başvurmalarını öneririm."  
  DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-06 10:56:01

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