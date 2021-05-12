2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkence gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkence gördü

İHA

2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkence gördü

– Düzce'de 2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkenceye maruz bırakılan yabancı uyruklu genç, hastanede tedavi altına alındı. Yakalanan şüpheliler ise tutuklandı.
Olay, Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaralanan Shakir Mahmood Jasım S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastane polisi, yaralı olarak hastaneye gelen şahsın durumundan şüphelenerek sorgulama yaptı. Shakir Mahmood Jasım S. ifadesinde, kendisini 2’si kadın 6 kişinin kaçırdığını, işkenceye maruz bırakıldığını ve daha sonra sokağa atıldığını belirtti. Shakir Mahmood Jasım S'nin ifadesinin ardından Aziziye Mahallesi Korkmaz sokak üzerindeki şahısların evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Kevser R., Hude R., Muhammet R., Rahmi M., Can R. ve Mustafa B. ev içerisinde kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Shakir Mahmood Jasım S’yi zorla alıkoyduklarını, türlü şiddette ve işkenceye maruz bıraktıklarını ve hakaret ettiklerini itiraf eden şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2’si kadın 6 şüpheli, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Shakir Mahmood Jasın S'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
YEREL HABERLER Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını ...
İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler
YEREL HABERLER İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki ...
Sıkı tedbirler ve tam kapanma vaka sayılarını düşürdü En hızlı yükseliş listesinde yer alan Düzce'de vaka sayıları düşüşe geçti
YEREL HABERLER Sıkı tedbirler ve tam kapanma vaka sayılarını ...
Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
YEREL HABERLER Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı
Kent estetiği projesi hızlı ilerliyor
YEREL HABERLER Kent estetiği projesi hızlı ilerliyor
Düzce vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren 3. il oldu
YEREL HABERLER Düzce vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren 3. il ...
Hayvan bakım evi denetlendi
YEREL HABERLER Hayvan bakım evi denetlendi
Dilber, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısını kınadı
YEREL HABERLER Dilber, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısını kınadı
Coğrafi işaretli yemeklerden bayram ziyafet sofrası kuracaklar
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli yemeklerden bayram ziyafet sofrası ...
Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı
YEREL HABERLER Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı
Düzce’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Düzce’de uyuşturucu operasyonu
Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla ...
Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
YEREL HABERLER Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: ...
Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
YEREL HABERLER Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
Mandalar çamura yatmaya başladı Manda sütü astım hastalarına şifa veriyor
YEREL HABERLER Mandalar çamura yatmaya başladı Manda sütü astım ...
Düzce’de İsrail düzenlenen konvoyla kınandı
YEREL HABERLER Düzce’de İsrail düzenlenen konvoyla kınandı
Anne köpek ölen yavrusunu yol kenarına taşıdı
YEREL HABERLER Anne köpek ölen yavrusunu yol kenarına taşıdı
3. Lig Play-Off: Düzcespor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 3
YEREL HABERLER 3. Lig Play-Off: Düzcespor: 0 - 68 Aksaray ...
Efteni sağlık turizmine açılıyor
YEREL HABERLER Efteni sağlık turizmine açılıyor
Bayramlıklar Başkan Özlü’den
YEREL HABERLER Bayramlıklar Başkan Özlü’den
Sulama sezonu başlıyor Sulama kanallarına yaklaşmayın uyarısı
YEREL HABERLER Sulama sezonu başlıyor Sulama kanallarına yaklaşmayın ...
Eski kaymakamlık lojmanı kütüphane oluyor Düzce’ye bir kütüphane daha kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eski kaymakamlık lojmanı kütüphane oluyor Düzce’ye ...
Önmez “Yeme alışkanlığına bu bayram daha fazla dikkat etmeliyiz”
YEREL HABERLER Önmez “Yeme alışkanlığına bu bayram daha fazla dikkat ...
DTSO Başkanı Şahin, “Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, “Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız”