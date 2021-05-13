Vali Atay, vatandaşların bayramını kutladı

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Kaynaşlı’da uygulama noktasını ziyaret ederek, hem uygulama yapan kolluk kuvvetlerinin, hem de güzergah üzerinde geçen vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Korona virüs salgını kapsamında uygulamaya konulan tam kapanma nedeniyle Düzce’nin giriş ve çıkışların uygulama noktaları oluşturuldu. Bu uygulama noktalarında Ramazan Bayramı’nda da denetimlerini yapan kolluk kuvvetlerine Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bayram ziyareti gerçekleştirdi. Personellerin tek tek bayramını kutlayan Vali Atay, daha sonra güzergah üzerinden geçen vatandaşların da bayramlarını kutlayarak çikolata ikramında bulundu.



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