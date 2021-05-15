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Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi Yaralı anneyi kurtaran özel harekat polisleri saldırganı silahıyla teslim aldı 5 saat süren rehine krizinde şahıs gözaltına alındı

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan ve annesini rehin alan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı anneyi kurtaran ekipler, yaralı şahsı silahlarıyla birlikte teslim aldı.

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi Yaralı anneyi kurtaran özel harekat polisleri saldırganı silahıyla teslim aldı 5 saat süren rehine krizinde şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan ve annesini rehin alan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı anneyi kurtaran ekipler, yaralı şahsı silahlarıyla birlikte teslim aldı.
Olay, 17.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (33) isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E.B. ateş ederek 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada araya olayı ayırmaya çalışan girmeye Ali B., oğlunu ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

3’ü jandarma 7 kişiyi yaralayıp annesini rehin aldı
Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipler, teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren E.B. ile çatışmaya girdi. Çatışmada 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuş yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi S.B.'yi rehin alan E.B. , eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı Cevat T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

5 saat çatıştı özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Çatışmanın sürmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket ekipleri, Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel hareket polisleri, E.B.'nin olduğu evin etrafını sararak teslim olması için çağrı yaptı. Evde çok sayıda tüfek ve mermi bulundurduğu öğrenilen E.B. bir süre daha çatışmayı sürdürerek eve kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından anne S.B.'yi evden çıkaran özel harekat polisleri, yaralı saldırgan şahsı silahları ile birlikte teslim aldı.

Babanın cansız bedeni morga kaldırıldı
Rehin kalan anne S.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, zırhlı araca alınan saldırgan E.B. ise hastane kontrolü sonrasında Jandarma Karakoluna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden baba Ali B.'nin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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