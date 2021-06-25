Köy gençleri ve itfaiyenin iş birliği çıkan yangını söndürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Köyü’nde odunlukta çıkan yangın, köy gençleri ve itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın gece saatleri Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haydar Kaplan’a ait evin yanında bulunan odunlukta yangın çıktı. Odunluktan çıkan alevleri gören çevredekiler ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köy gençlerinin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.