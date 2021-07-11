7'nci kattaki evin balkonundan düşen Senem, öldü

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA) DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki balkondan düşen Senem Güçlü (40), hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 7 katlı binanın en üst katında oturan Senem Güçlü, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan Senem Güçlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Senem Güçlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ
2021-07-11 11:18:16
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