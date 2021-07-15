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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD’dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi

İHA

MÜSİAD’dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi

– MÜSİAD Düzce Şubesi yönetimi tarafından 15 Temmuz Şehitleri fotoğraf sergisi düzenlendi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Düzce’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetimi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Düzce Belediyesi meydanında 15 Temmuz Şehitleri fotoğraf sergisi açtı.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 15 Temmuz’da Türk milletinin tüm dünyaya bir kez daha demokrasi tutkusunu gösterdiğini belirterek, “15 Temmuz Türkiye’ye kara bir sayfa yazma amacında olan hain bir girişimi milletçe boşa çıkarttık. 15 Temmuz Türk Milletinin, özgürlüğü vatan sevgisini demokrasiyi ve ülke onurunu her şeyin üstünde tuttuğunun bir tezahürüdür. Demokrasi katili hainlere yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin büyük bir öfke ile karşı durduğu o karanlık gecede Türk milleti tüm dünyaya bir kez daha demokrasi tutkusunu gösterdi. Birlik ve beraberlik dersi verdi. Bizler de MÜSİAD olarak darbe girişiminin hemen ardından tepkimizi ortaya koyduk ve bir çok STK henüz nabız yoklaması telaşındayken biz bu hain ayaklanmaya karşı duruşumuzu net biçimde ifade ettik demokrasi nöbetlerine katıldık. Yurt içi ve yurt dışında hainliği anlattık. Bugün açılışını yaptığımız fotoğraf sergisini, bu hain darbe girişimini geleceğe taşıyarak hiçbir zaman unutmayacağımız o kara geceyi belgeleriyle ortaya koyması bakamından son derece önemli buluyorum” dedi.
Sergiye katılan ve hain kalkışmanın yaşandığı tarihte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise “Ben darbe girişimi sırasında bakanlar kurulu üyesiydim. Hükümete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Bende hükümetin üyesiydim. İçinde bulunduğum yüzyılda asla ve kat’a aklımıza gelme ihtimali olmayan bir olaydı. Aradan 5 yıl geçti. Geçen süre içinde bu hain girişimde bulunanların her gün cezalarının verildiğini görüyoruz. Hükümetimize de bu mücadelede başarılı çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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