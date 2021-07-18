Kurban keseceklere 'rueff' tekniği tavsiyesi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, `rueff´ tekniği ile 1 tonluk tosunu 1 kişinin rahatça yatırabildiğini, böylelikle kurbanlık hayvanların eziyet çekmediğini söyledi.

Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kurban kesimi sırasında uygulanacak `rueff' tekniği ile hem kazaların yaşanmayacağını hem de hayvanların eziyet çekmeyeceğini söyledi. Rueff tekniğinin uygulaması sırasında yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir ip önce hayvanın boynuzlarına, ardından enseye, göğsüne ve arka bacaklarına gelecek şekilde halkalar oluşturuluyor. İp arkadan bir kişi tarafından çekilince kurbanlık hayvan kendisini içgüdüsel olarak yavaşça yere bırakıyor.

Rueff tekniğini kurban keseceklere tavsiye ettiklerini belirten Karanfil, "Veteriner hekimlerin operasyonlar için kullandığı bir yatırma tekniğidir. Kurban kesmek isteyenlere de tavsiye ettiğimiz bir teknik. Bu teknikle kesim alanına getirilen ve başı sabitlenmiş olan bir hayvanı, elimizde yaklaşık 1 tonluk dana için söylüyorum 7-8 metre uzunluğundaki tek parça bir iple, önce boynunuzdan bu ipi sabitliyoruz. Kalan kısmında birinci halkayı enseden, ikinci halkayı göğüsten, üçüncü halkayı karından yaptıktan sonra ipin geri kalan ucuyla arkaya geçiyoruz ve yavaşça güç veriyoruz. Güç verdiğimizde hayvan kendisinin zapt edildiğini hissediyor ve bu yatma hissi doğuruyor. Çektikçe hayvan zorlanılmadan olduğu yere yığılıyor" dedi.

İlkel yatırma tekniklerinin hayvanı hırpaladığını ifade eden Karanfil, "Bu teknik sayesinde ortaya kötü görüntüler çıkmadığı gibi hem kesen hem hayvan fazla efor harcamıyor. Ette de laktik asit, yıpranma olmuyor ayrıca darbe görmediği için et uzun süre muhafaza edilebiliyor. İlkel yatırma yöntemleri hem hayvanı hırpalıyor hem kazalara neden verebiliyor. Bunlarında bu sayede önüne geçilecektir. Bağlı olduğu sürece yatmasa dahi hayvan kendisinin zapt edildiğini hissedeceği için etrafa zarar verme duygusundan mahrum olacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-18 11:27:23



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