Sivrisinekle mücadele sürüyor

– Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler sivrisinekler ile mücadele çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklarda sivrisinek, larva ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sivrisinekler ile mücadele çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklarımızda sivrisinek (uçkun), larva ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon gibi yerlerde su birikintilerinin kapatılması veya dökülmesiyle sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözüm olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.