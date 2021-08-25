Açık unutulan damperi gişeye çarpan kamyon şarampole devrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de şoförün damperini açık unuttuğu kamyon, TEM otoyolu gişelerine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Düzce gişelerinde meydana geldi. Hayri Kudal, damperini açık unuttuğu 81 AAU 545 plakalı kamyonuyla gişelere geldi. İstanbul istikametine girişte, açık olan damperin gişelerin üst kısmına çarpması sonucu kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada Hayri Kudal yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-25 10:34:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.