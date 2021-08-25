Açık unutulan damperi gişeye çarpan kamyon şarampole devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de şoförün damperini açık unuttuğu kamyon, TEM otoyolu gişelerine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Düzce gişelerinde meydana geldi. Hayri Kudal, damperini açık unuttuğu 81 AAU 545 plakalı kamyonuyla gişelere geldi. İstanbul istikametine girişte, açık olan damperin gişelerin üst kısmına çarpması sonucu kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada Hayri Kudal yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-08-25 10:34:30
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