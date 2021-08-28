Kursiyerlere Düzce tanıtımı yapıldı

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– Sosyal Dayanışma Merkezleri bünyesinde ki kursiyerlere Düzce'nin tanıtımı yapıldı.

Düzce’de çalışmalarına devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde ki Sosyal Dayanışma Merkezleri, Düzce’nin tanıtımı toplantısına katıldı. Kültür Müdürlüğü tarafından Düzce tanıtımı, kütüphane tanıtımı, oryantasyonu ve sıra dışı okurlar belgeseli 2021 gösterimi yapıldı. Dikiş kursiyerlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte daha önce Düzce’de bilmedikleri yerleri tanıma fırsatı buldular.

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