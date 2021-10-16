Büyüklere jest yapıldı

Bu uyarıya dikkat! Tuvaletten 10 kat daha çok bakteri var

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaşlılara yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda müdürlük personelleri yaşlıların evlerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Düzce’de yaşlılara yönelik faaliyetlerle adından sıklıkla söz ettiren Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yine dikkat çekici bir faaliyet gerçekleştirdi. Büyüklere jest adı ile başlatılan çalışma kapsamında belirlenen yaşlılara hediye paketleri hazırlandı. Daha sonra yaşlılar evlerinde tek tek ziyaret edilerek ‘bereket büyüklerimizin yanındadır’ diyerek ziyaret gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.