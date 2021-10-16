KOBİ’lerle bankalar birleşiyor

Bilsoft Yazılım’ın Banksocket firmasıyla yaptığı yeni işbirliği sayesinde KOBİ’ler bankalarla tek ekranda birleşerek, kasa ve banka hesaplarındaki finansal işlemlerini ve gelir giderlerini artık tek programda takip edebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ve ARGE bölüm sorumlusu Mehmet Orkun Öztürk, gerçekleştirdikleri entegrasyonlar sayesinde Bilsoft Ön Muhasebe programı kullanıcılarının, banka hesapları da dahil olmak üzere bütün finansal gelir giderlerini tek bir program üzerinden takip edebildiklerini belirti.

“Bilsoft Ön Muhasebe Programı, edönüşüm (efatura, earşiv, eirsaliye), hızlı satış, personel takip ve benzeri bir çok özelliği entegre şekilde sunarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tek bir programla entegre şekilde karşılamaktadır” diyen Öztürk, yeni ekledikleri Banka Entegrasyonu özelliği sayesinde, program üzerinden banka hesaplarına ilişkin gelirgider takibinin otomatik yapabileceğini söyledi.

Öztürk, Banka entegrasyonu açıklarken, “firma finansal işlemlerin ödeme alınırken veya başka hesaba ödeme yapılırken banka bakiyesine otomatik olarak aktarılmasına ve diğer varlıkların gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır. Banka entegrasyonu sayesinde banka hesapları kolayca takip edilebilir, ön muhasebe işlemleri, kasa ve banka hesapları birlikte yönetilebilir. Böylelikle, işletmenin bütün nakit akışı ve cari hesapların bir program üzerinden takip edilebilir” dedi.

Öztürk, banka entegrasyonu özelliği, işletme finansal gelir giderlerinin takibini kolaylaştıran önemli bir özellik olduğunu ve işletme yöneticilerine önemli oranda zaman kazandırdığını belirtti. Öztürk, ayrıca, edönüşüm (efatura, earşiv, eirsaliye), hızlı satış, personel takibi ve bir çok ihtiyacı entegre şekilde sunarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tek bir programla karşılayan ön muhasebe programına eklenen bu yeni özellik sayesinde program üzerinden tüm Banka Hareketlerini takip edebileceklerini, anlık bildirimler alabileceklerini ve işlenen verilerinin tamamen güvende kalabileceğinin altını çizdi.

Sistemin faydalarından bahsede Mehmet Orkun Öztürk “Bilsoft Ön Muhasebe programına eklenen banka entegrasyonu sayesinde kullanıcıların her banka için ayrı uygulama kullanmasına gerek kalmıyor. Ekonomik faaliyetleri bankanın ayrı olarak sağlayabileceği bir sistemden ziyade başarılı bir sistem üzerinden yönetebilmesi zamandan tasarruf sağlamaktadır. Öte yandan, tüm varlıkların tek bir yerden izlenebilmesi, harcamaları, ödemeleri ve tahsilatları daha izlenebilir hale getirmektedir. Genel olarak, şirketin ekonomik faaliyetlerinde sorun çıkmanın en aza indirmek için bankadan gelen veriler muhasebe prosedürleri ile entegre edilir” dedi.

Öztürk, Bilsoft Yazılım’ın 2005 yılından beri bilişim sektöründe faaliyet gösterdiğini ve Bilsoft Ön Muhasebe programlarının Türkiye genelinde 100 binin üzerinde KOBİ tarafından kullanıldığını belirtti. Ayrıca, programın kullanımın kolay olmasının yanında, hafta sonu ve resmi tatiller de dahil olmak üzere kullanıcılara ihtiyaç anında 7/24 teknik servis hizmeti sunduklarını ve bundan dolayı Bilsoft Ön Muhasebe programının, Türkiye’nin en çok tercih edilen ön muhasebe programı olduğunu belirtti.

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