Tıp öğrencilerinden örnek sosyal sorumluluk

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Gölyaka Hacı Süleymanbey köyü Yeni Yaşam İlkOrtaokulu’nda göz taraması etkinliği gerçekleştirdi.

Topluluk Başkanı Stj. Dr. Gizem Solak, bu tür etkinlikleri iki yıldır planladıklarını ancak pandemi dolayısıyla gerçekleştiremediklerini belirterek pandeminin hızının azalmasıyla planladıkları etkinliği bu yıl yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Örnek sosyal sorumluluk faaliyetiyle ilgili açıklamalarına devam eden Solak, “Etkinliğe başlamadan önce Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Taha Sezer hocamızdan göz taraması için gerekli eğitimi aldık. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkalığımız da materyal ve transportumuz için gerekli desteği verdiler. Gönüllü arkadaşlarımızla Gölyaka ilçesi Hacı Süleymanbey köyü Yeni Yaşam İlkOrtaokulu’nda, 1.,2.,3.,4.,5. ve 6. sınıfların göz taramasını yaptık. Toplamda 20 öğrencide görme bozukluğu tespit ettik. Bu bizim ve onlar için çok önemliydi. Düzce Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu olarak çok keyifli ve öğretici bir deneyim kazandık. Bize destek olan Üniversitemiz Rektörlüğü’ne, Hacı Süleymanbey köyü Yeni Yaşam İlkOrtaokulu Müdür ve öğretmenleri ile köy muhtarına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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