Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Düzce TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Düzce kura çekimi canlı izle ekranı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan takvime göre kura sırası Düzce'ye geldi. ''Ev Sahibi Türkiye'' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Düzce'de 2 bin 470 konut inşa edilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar asil ve yedek listelerin belirleneceği kura tarihi ve saatine odaklandı. Peki, Düzce TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte, TOKİ Düzce kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 08:45 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi’nde kuralar devam ediyor. Düzce ili için hak sahibi belirleme kurası 4 Şubat Çarşamba bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte şehirde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri belli olacak. Peki, Düzce TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte, 4 Şubat 2026 TOKİ Düzce kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri…

        2

        DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Düzce TOKİ kura çekimi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ DÜZCE KURASI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Düzce kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Düzce kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        DÜZCE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Düzce’nin Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde toplam 2 bin 470 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1300

        Akçakoca 250

        Cumayeri 200

        Çilimli 180

        Gölyaka 100

        Gümüşova 200

        Kaynaşlı 150

        Yığılca 90

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü