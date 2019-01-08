DYO Sanat Ödülleri'nde ödül alan eserler sanatseverlerle buluşuyor

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 37. DYO Sanat Ödülleri yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 56 eser ile 1967 yılından bu yana düzenlenmekte olan DYO Sanat Ödülleri’nde ödül almış 70 eser, 10 Ocak Perşembe akşamı İstanbul Galata Rum Okulu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

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