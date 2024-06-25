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        Haberler Gündem Güncel E-5'in bazı şeritleri 75 gün kapalı olacak | Son dakika haberleri

        E-5'in bazı şeritleri 75 gün kapalı olacak

        İstanbul'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yapılacak yenileme çalışması kapsamında, D-100 kara yolu ve yanyollardaki bazı şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:23
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        E-5'in bazı şeritleri 75 gün kapalı olacak
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        Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması bu gece başlayacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

        Kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:

        "Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit, kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."

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        #istanbul
        #metrobüs durağında çalışm
        #trafik
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