E-5'in bazı şeritleri 75 gün kapalı olacak
İstanbul'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yapılacak yenileme çalışması kapsamında, D-100 kara yolu ve yanyollardaki bazı şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması bu gece başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:
"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit, kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."