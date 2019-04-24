e-Devlet plastik poşet beyanı sorgulama

Türkiye'de 2019 yılı başından itibaren plastik poşetler ücretli oldu. Yeni uygulamayla birlikte işletme sahipleri için e-Devlet üzerinden plastik poşetlerin beyanı ve sorgulama işlemiyle ilgili yeni bir hizmet uygulamaya konuldu.

Bu sistemle birlikte işletme sahibi vatandaşlar satışını gerçekleştirdikleri plastik poşetlere dair verilen beyannamelerini görüntüleyebiliyorlar.

Peki e-Devlet üzerinden plastik poşet beyanı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...

e-DEVLET'TEN PLASTİK POŞET BEYANI SORGULAMA İŞLEMİ

Plastik poşetlerin ücretli olmaya başlamasıyla birlikte şu adımları izleyerek, e-Devlet üzerinden satışını gerçekleştirdiğiniz plastik poşetlere dair verilen beyannamelerinizi görüntüleyebilirsiniz:

- www.turkiye.gov.tr adresine tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

- Arama çubuğuna plastik poşet sorgulama yazın.

- Ardından şahsınız adına verdiğiniz beyannameleri görüntülemek istiyorsanız "Gerçek Kişi" seçeneğini, tüzel kişi adına verilen beyannameleri görüntülemek istiyorsanız "Tüzel Kişi" seçeneğini seçin.

- Eğer "Tüzel Kişi" seçeneğini seçtiyseniz, kutucuğa "Vergi Kimlik Numarası"nı yazın.

Sorgulama işlemini gerçekleştirmek için tıklayın