Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e- Devlet tarafından hayata geçirildi. e-Devlet, tarafından devreye sokulan yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek olunması bekleniyor. Peki e-Devlet ile hayvan sahiplendirme uygulaması nedir? İşte detaylar...

HAYVAN SAHİPLENDİRME UYGULAMASI NEDİR?

e-Devlet, hayvan sahiplendirme uygulamasını devreye soktu. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara yuva olunabilecek.

Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.

Sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için çalışan gönüllü ve aktivistler, "Satın alma, sahiplen" çağrılarını her seferinde yineliyor.

Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.