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Haberlerİş-Yaşame-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı
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Mobil ve elektronik imza sayısı 5.5 milyona yaklaştı

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde e-imza sayısı 4 milyon 710 bini, mobil imza sayısı ise 687 bini aştı.

e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı
AA

Aralık 2020 sonu itibarıyla 5 milyon 397 bin 418 elektronik sertifika oluşturuldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu yayımlandı.

Buna göre, üretilen e-imza sayısı 4 milyon 710 bin 319’a yükseldi. Mobil imza sayısı ise 687 bin 99’a ulaştı. Geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyon 397 bin 418 elektronik sertifika oluşturuldu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 4,8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,9 yükseliş gerçekleşti.

2020'nin üçüncü çeyreğinde 4 milyon 496 bin 13 olan e-imza sertifika sayısı, yüzde 4,8 artarak 4 milyon 710 bin 319’a ulaştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 667 bin 877 olan mobil imza sayısı ise ikinci çeyrekte yüzde 2,9 artarak 687 bin 99’a ulaştı. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,5 artarak 5 milyon 397 bin 418’e ulaştı.

e-İMZA YÜZDE 75 TASARRUF SAĞLIYOR

İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza, yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor. Elektronik imza çözümleri konusunda hizmet sunan E-GÜVEN, pandemi döneminde yenilikçi ürünlerle uzaktan çalışmayı kolaylaştırdı.

E-GÜVEN, haftalar süren imzalama işlemlerini dakikalara indiren e-imza çözümleri sayesinde iş sürekliliği, hızlı ve güvenli işlem yapma konforu sunmaya devam ediyor.

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