e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS),okullarda ilk dönemin bitmesine çok az bir zaman kala öğrenci ve velilerin en çok girdiği siteler arasında yer alıyor. 2018 - 2019 eğitim döneminde ilk yarıyıl 18 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Öğrenci ve veliler ise e-Okul üzerinden not - devamsızlık bilgisinin yanı sıra takdir teşekkür hesaplama gibi işlemler yapabiliyor. e okul giriş sayfası haberimizde.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul VBS sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan alt yapı çalışmaları dışında öğrenci ve velililerin erişimine açıktır. Ancak okulların kapanacağı dönemlerde not ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek için e-okul'a giriş işlemi yoğun şekilde yapılınca, siteye erişimde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğretmenlerin ise e-Okul'a not bilgisi girmeleri için belli bir süre var. Bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadı ancak ilk yarıyılın bitiş tarihi olan 18 Ocak'tan önce yani önümüzdeki hafta içi, e-okul'a not girişleri tamamlanacak ve site not girişlerine kapatılacak.

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) velilerin, çocuklarının okuldaki durumlarını online olarak takip edebilmelerini sağlıyor.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile giriş yapan veliler, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notları, sınav tarihlerini, haftalık ders programlarına, yıl sonu not ortalamalarına, önceki senelerde öğrencinin aldığı notlara, takdir ve teşekkür hesaplamalarına, ortalama yükseltme puanlarına ve okul ile ilgili duyurulara ulaşabiliyorlar.

e-Okul Veli Bilgilendirme Servisi, resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır. Sisteme girildiğinde aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir:

Duyurular : Okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından size ulaştırmak istenilen duyurular yer almaktadır. Bireysel bazda ya da toplu duyurular,

Ders Programı : Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,

Devamsızlık Bilgileri : Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar,

Not Bilgileri : Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar,

Sınav ve Proje Bilgileri : Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler.

Takdir teşekkür hesaplama: Öğrencinin dönem ve yıl sonu notlarına bakarak takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri yapılır.

Öğrenci T.C. Kimlik No : İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır. T.C. Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No : Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

