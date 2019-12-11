E okul giriş sayfası, 15 tatil yaklaşırken öğrenci ve veliler tarafından sınav sonuçlarını öğrenmek için sık sık ziyaret ediliyor. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Peki, e-okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2019 NASIL AÇILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

e-OKUL SİSTEMİ HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir