e- YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca sınavı için başvurular bugün sona eriyor! e- YDS başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM sınav tarkviminde e-YDS sınav tarihleri duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) olarak yapılıyor. Peki e- YDS 2024/5 sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
e-YDS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. E-YDS 2024/5 sınav tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte e- YDS başvuru işlemleri
2024 e-YDS NASIL BAŞVURULUR?
Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilmektedir. Başvuruyu tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.
2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca başvuru tarihi: 8 Şubat - 18 Nisan 2024
KİMLER e-YDS'ye Girebilir?
e-YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:
Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.
Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.
Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.
Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.
Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.
YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.