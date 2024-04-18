e- YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca sınavı için başvurular bugün sona eriyor! e- YDS başvurusu nasıl yapılır?

KİMLER e-YDS'ye Girebilir?

e-YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.