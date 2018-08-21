Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Country-rock grubu Eagles'ın "En iyi Şarkılar 1971-1975" albümü, ABD'de tüm zamanların en çok satan albümleri listesinde, Michael Jackson'ın "Thriller" albümünü geride bıraktı.

Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği'ne (RIAA) göre, Eagles'ın albümü 38 kez platin sertifikası aldı. Bir başka deyişle 38 milyondan fazla kez satıldı ya da internet ortamında dinlendi.

Jackson'ın albümü ise 33 platin aldı, yani 33 milyon satış yaptı.

RIAA, 2013'ten bu yana şarkıların YouTube ve Spotify gibi büyük müzik uygulamalarında kaç kez dinlendiğini de sayıyor. Bir şarkının 1500 kez dinlenmesi ya da 10 kez indirilmesi bir albüm satışı olarak kaydediliyor.

Hotel California albümü de 3. sırada

Eagles'ın en çok bilinen şarkısı "Hotel California", 1977'de yapıldığı için toplama albümde yer almıyor.

Grubun aynı adlı albümü ABD'de tüm zamanların en çok satan üçüncü albümü.

Eagles'ın davulcusu ve solisti Don Henley, "Ailelerimize, yönetimimize, ekibimize ve radyodakilere ve her şeyden öte 46 yıllık iniş ve çıkışlarımızda bizimle olan hayranlarımıza müteşekkiriz" dedi.

Eagles 1980'de olaylı bir şekilde ayrılmış ve Henley hayranlarına "cehennem donmadan" bir daha birlikte turneye çıkmayacaklarını söylemişti.

Grup 14 yıl sonra ise "Cehennem dondu" turnesiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

2001'de gruptan kovulan gitarist Dont Felder diğer üyeler aleyhinde dava açmış, taraflar daha sonra mahkemeye gitmeden uzlaşmışlardı.

Grubun kurucusu gitarist-solist Glenn Frey ise 2 yıl önce ölmüştü.

Metallica'nın yeni albümünün çıkış tarihi belli oldu

ABD'de hip-hop ve R&B ilk kez rock müziği geçti

Madonna 60 yaşında: Pop'un kraliçesi hakkında bilmeniz gereken 10 şey

40 yıl önce ölen Elvis 'geçen yıl 27 milyon dolar kazandı'

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ