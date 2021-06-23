Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

EBA e kurs başvuru sayfası! Öğrenci ve öğretmen başvuruları 2021 ekranı

EBA e kurs başvuru sayfası hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından hazırlanan Destekleme Yetiştirme Kursları DYK, e-kurs üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, EBA e-kurs başvuruları nasıl yapılır 2021

EBA e kurs başvuru sayfası! Öğrenci ve öğretmen başvuruları 2021 ekranı

E-kurs girişi nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-kurs başvuruları öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. Başvurular ise e-kurs sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME E-KURS ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ 2021

21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Kurslar 5 Temmuz'da başlayıp 27 Ağustos'ta sona erecek.

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi
Açık Lise Öğrenci Girşii
Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

E-KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Duygu Delen davasında sıcak gelişme! Mehmet Kaplan cezaevinde!
GÜNDEMDuygu Delen davasında sıcak gelişme!
DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM2021 DGS sınav yerleri açıklandı mı?
Babasına kızıp, evi ateşe verdi
GÜNDEMBabasına kızıp, evi ateşe verdi
İşte Gülsüm'ün katili için istenen ceza - Haberler
GÜNDEMİşte Gülsüm'ün katili için istenen ceza!
KISITLAMA! Son dakika: Müsilajla mücadelede yeni genelge - Haberler
GÜNDEMMüsilajla mücadelede yeni genelge
Fatih'in yanında Kanuni - Haberler
GÜNDEMFatih'in yanında Kanuni
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere 2023 talimatı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel yönetimlere 2023 ...
TBMM Başkanı Şentop'tan "terörle mücadele" değerlendirmesi
GÜNDEMŞentop'tan 'terörle mücadele' değerlendirmesi
Bodrum’da inşaat gürültüsü tatili zehir etti
GÜNDEMBodrum’da inşaat gürültüsü tatili zehir etti
Son dakika haberi Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
GÜNDEMTürkiye'den yeni NAVTEX ilanı