E-kurs girişi nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-kurs başvuruları öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. Başvurular ise e-kurs sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME E-KURS ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ 2021

21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Kurslar 5 Temmuz'da başlayıp 27 Ağustos'ta sona erecek.

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girşii

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

E-KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ