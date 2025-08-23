Eber Gölü nerede? Eber Gölü hangi şehirde, ilde, bölgede?

Tarihi ve doğal güzellikleriyle birçok kişinin bahsinde geçen Eber Gölü, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunmasıyla bilinir. Afyonkarahisar’ın doğal güzelliklerinden biri olmasının yanında Türkiye’nin ekolojik açıdan en değerli sulak alanları arasında değerlendirilir.Peki Eber Gölü tam olarak nerede? Hangi şehir ve bölgede yer alıyor? İşte merak ettiklerinizin cevabı…

EBER GÖLÜ NEREDE?

Eber Gölü nerede? Eber Gölü, Türkiye İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanır. Doğal bir tatlı su gölü olmasıyla çevresindeki sazlıklar ve sulak arazilerle önemli bir ekolojik değere sahiptir. Bilhassa göçmen kuşlar için önemli bir durak noktası olarak kabul edilir. Yüzölçümü mevsimlere ve yağışlara bağlı değişiklik gösterir.

REKLAM

EBER GÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE?

Peki Eber Gölü hangi şehirde? Afyonkarahisar şehrinde bulunduğu bilinen göl, ilgili şehrin Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçeleri arasında konumlanır. Söz konusu şehir için hem doğal hem de ekonomik değer taşımasıyla önemli bir göl olarak kabul edilir. Tam da bu nedenle her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilir. Özellikle balıkçılık ve kamış üretimiyle turistik önemi de yüksektir.

EBER GÖLÜ HANGİ İLDE? Eber Gölü hangi ilde? İlgili turistik gölün bağlı olduğu il Afyonkarahisar’dır. Söz konusu ili sınırları içinde yer alan doğal gölün merak edeni oldukça fazladır. Göl, Konya ve Isparta sınırlarına yakın bir noktada bulunur. Bu özelliği ile değerlendirildiğinde yalnızca Afyonkarahisar için değil, komşu iller açısından da önemli bir doğal alan niteliğindedir. REKLAM EBER GÖLÜ KONUMU NEDİR? Bunun yanı sıra “Eber Gölü konumu nedir?” sorusu da internet arama motorlarında sık rastlanan bir soru olmuştur. Harita üzerinde bakıldığında bu göl, Afyonkarahisar’ın doğusunda, Bolvadin ve Çay ilçeleri arasında konumlanan bir özelliğe sahiptir. Eber Gölü’nün deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 967 metredir. Aynı zamanda Konya kapalı havzasının önemli parçalarından biri olma niteliğine sahiptir. İlgili gölün yüzölçümü 120 ile 150 kilometrekare arasında değişiklik gösterir. EBER GÖLÜ HANGİ BÖLGEDE?