Ebrar Demirbilek - Gül Şadoğlu kimdir?

Ebrar Demirbilek kimdir? sorusu diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü merak ile beklenen Hercai dizisinde, Gül Şadoğlu karakterini canlandıran ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ebrar Demirbilek hakkında bilmek istediğiniz detayları haberimizde sizler için derledik.

EBRAR DEMİRBİLEK - GÜL ŞADOĞLU KİMDİR?

30 Eylül 2014 doğumludur. Annesi ev hanımı babası ise bir butik işletiyordur. Ebrar'ın birde ablası vardır Sude Demirbilek. Show tv ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi adlı programında adını duyuran Ebrar Demirbilek Günümüzde Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu'nun kızı Gül karakterini canlandırıyor.