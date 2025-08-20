Habertürk
        Ebrar Karakurt'un bazı imaj değişiklikleri

        Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir imaj değişikliğine daha giderek saçlarını tekrardan sarıya boyattı

        Giriş: 20.08.2025 - 22:04 Güncelleme: 20.08.2025 - 22:06
        Ebrar Karakurt'un bazı imaj değişiklikleri
        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Ebrar Karakurt, saçlarındaki imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar sarı, kumral, pembe, yeşil tonlarını deneyen ve zaman zaman saçlarını kazıtan Karakurt, şimdi tekrar sarıya boyattı.

        İşte Ebrar Karakurt'un bazı imaj değişiklikleri;

        #ebrar karakurt
