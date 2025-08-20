A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Ebrar Karakurt, saçlarındaki imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar sarı, kumral, pembe, yeşil tonlarını deneyen ve zaman zaman saçlarını kazıtan Karakurt, şimdi tekrar sarıya boyattı.

İşte Ebrar Karakurt'un bazı imaj değişiklikleri;