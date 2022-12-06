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Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

Şimdilerde İtalya'da Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, yeteneğinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Karakurt, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gönderisinin altına yaptığı yorum, takipçilerini güldürdü.

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  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

    Bu sezon İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli takım oyuncusu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı. Paylaştığı fotoğrafının altına Exxen platformunda yayınlanan "Gibi" dizisinden bir replik yazan Karakurt, takipçilerini güldürdü.
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

    Ebrar Karakurt'un yayınladığı gönderi 76.5 bin beğeni alırken, 247 yorumun da sahibi oldu.
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

    Bir dönem İmge adlı kişiyle yaşadığı ilişki sayesinde sık sık magazin gündeminde yer bulan Ebrar Karakurt, Instagram hesabında 814 bin takipçiye sahip.
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

    Ebrar Karakurt sosyal medya hesabında yayınladığı gönderinin altına, "İlkkan sen hayırdır noldu sana bir kaç gündür kangal köpeği gibisin" notunu düştü.
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

     İşte Ebrar Karakurt'un yaptığı paylaşım...
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."
  • Ebrar Karakurt'un milli forma ile yaptığı paylaşıma yorum yağdı! "Birkaç gündür kangal köpeği gibisin..."

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