Show TV'nin sevilen ismi Ebru Akel'e canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Başarılı ve güzel sunucu Akel, yapılan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
EBRU AKEL'E CANLI YAYINDA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Müzisyen Dilek Türkan ve ilişki uzmanı Aret Vartanyan'ın konuk olduğu programın sonunda stüdyoya gelen sürpriz doğum günü pastası, Ebru Akel'e ve konuklarına keyifli anlar yaşattı.
Doğum günü mumlarını üfleyen Akel, yeni yaşının herkese sağlık, mutluluk ve en önemlisi sevgi getirmesi temennisinde bulundu.
İşte o anlar;
YORUMLAR