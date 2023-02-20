Ebru Gündeş: Ne rahat nefes alabiliriz ne de bu acıyı unutabiliriz

"NE RAHAT NEFES ALABİLİRİZ NE DE BU ACIYI UNUTABİLİRİZ"

Ebru Gündeş, yaşadığı üzüntüyü "Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız... Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de böyle bir acıyı unutabiliriz, unutmayacağız da..." sözleriyle dile getirdi.