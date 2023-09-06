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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'ten ödül açıklaması - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'ten ödül açıklaması

        Ebru Gündeş, kendisine ödül verilmemesini isteyerek bu konuda açıklama yaptı: Aday da olmak istemiyorum, ödüle de..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 20:51 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:52
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        Ebru Gündeş'ten ödül çıkışı, Gündeş, bundan sonra ödüllere aday da gösterilmek istemiyor, ödül almak da: Aday da olmak istemiyorum, ödüle de..

        Ebru Gündeş, bu konuna şu açıklamayı yaptı; "Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül tören, organizasyonlarının davetleri başladı. Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük.

        Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum.

        Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim.

        Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim.

        Sevgilerimle... "

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        #ebru gündeş
        #Ebru Gündeşten ödül açıklaması
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