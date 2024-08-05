Gökhan Tepe'nin sahneye çıkmasıyla hakkında övgü dolu sözlerle konuşan Ebru Gündeş; "Bu gece benim için çok özel bir gün. Çünkü en sevdiğim arkadaşlarımdan Gökhan Tepe aramızda. Gökhan Tepe, müzik camiasında görebileceğiniz en beyefendi ve en düzgün insanlardan biridir. Onu çok seviyoruz; müzik camiamızdaki ender isimlerden biri" diye konuştu.

Gökhan Tepe de Ebru Gündeş'in kendisi hakkında övgü dolu sözlerine aynı şekilde karşılık vererek, şunları söyledi; "Yıllar boyunca bestelerimi Ebru Gündeş'in sesinden dinlemek beni çok mutlu etti. Bugün yine dünyaya gelsem, bestelerimi yine Ebru Gündeş'e veririm" dedi.