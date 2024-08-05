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        Haberler Müzik Ebru Gündeş ve Gökhan Tepe düet yaptı

        Ebru Gündeş ile Gökhan Tepe düet yaptı

        Ebru Gündeş, bir otelde düzenlenen muhteşem bir konserle hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konser, birbirinden güzel şarkılarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:33
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        Ebru Gündeş, bir otelde konser verdi. Gecenin sürprizi ise ünlü şarkıcı Gökhan Tepe'nin sahneye çıkması oldu. İzleyicilerin arasında bulunan Tepe, Gündeş'in daveti üzerine sahneye çıktı.

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        Gökhan Tepe'nin sahneye çıkmasıyla hakkında övgü dolu sözlerle konuşan Ebru Gündeş; "Bu gece benim için çok özel bir gün. Çünkü en sevdiğim arkadaşlarımdan Gökhan Tepe aramızda. Gökhan Tepe, müzik camiasında görebileceğiniz en beyefendi ve en düzgün insanlardan biridir. Onu çok seviyoruz; müzik camiamızdaki ender isimlerden biri" diye konuştu.

        Gökhan Tepe de Ebru Gündeş'in kendisi hakkında övgü dolu sözlerine aynı şekilde karşılık vererek, şunları söyledi; "Yıllar boyunca bestelerimi Ebru Gündeş'in sesinden dinlemek beni çok mutlu etti. Bugün yine dünyaya gelsem, bestelerimi yine Ebru Gündeş'e veririm" dedi.

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        İkili, birlikte Gökhan Tepe'nin yazdığı 'Veda Makamı' adlı şarkıyı seslendirdikleri düetle geceye damgalarını vurdular. Konserin en özel anlarından biri olarak kaydedilen bu düet, izleyenlerin hafızalarına kazındı. Hem Ebru Gündeş hem de Gökhan Tepe, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Ebru Gündeş ve Gökhan Tepe'nin bu eşsiz düeti, müzikseverler tarafından uzun süre unutulmayacak. İkili, ilerleyen dönemlerde de birlikte sahne alabileceklerinin sinyallerini verdi.

        #ebru gündeş
        #Gökhan Tepe
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