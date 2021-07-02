Ebru'nun şüpheli ölümünde tahliye kararı 0:00 / 0:00

AA

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

AA'nın haberine göre, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem, babası Murat Erdem de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince hazırlanan raporların mahkemeye ulaştığını söyledi.

SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, dosyanın yeniden tetkikinde soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda muğlak ibarelerin bulunması ve kovuşturma aşamasında olay yerinde keşif yapılmadığının tespit edildiğinden uzman bilirkişilerle birlikte keşif yapılmasını, mütalaadan sonra dosyaya gelen 2 raporun incelenip mütalaanın değerlendirilmek üzere dosyanın savcılığa verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müştekilerin avukatları da savcılığın keşif yapılması talebinin kabulünü istedi. Sanık Serdar Taş'ın avukatı ise hangi husus yönünden keşif istenildiği yönünden tereddütlerinin olduğunu ifade ederek, "Soruşturma aşamasında keşif yapılmıştır. Maktule uygun cansız manken ile olay mahallinde keşif yapılmıştır. Keşif talebinin reddini istiyoruz. Şu aşamada dosyanın tekemmül ettiğini düşünüyoruz. Geçen celse verilen mütalaaya uyularak müvekkilimin tahliyesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın tekemmül etmesi, sanık Serdar Taş'ın tutukluluk halinin devamını gerekli kılan somut bir gerekçenin bulunmaması, sanığın olağan tutukluluk süresinin dolması, delillerin toplanması, sanığın tutuklu kaldığı süreye bakıldığında kaçma şüphesinin bulunmaması, delillerin karartılması yönünden bir şüphenin bulunmaması nedeniyle sanık Taş'ın tahliyesine hükmetti.

Sanık Taş hakkında yurt dışına çıkmama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri koyan mahkeme, keşif talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, gelen raporlarla ilgili yeniden mütalaa için dosyanın savcıya verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştıkları anlatılmıştı.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan sanık Serdar Taş hakkında "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.