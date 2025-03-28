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        Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:20
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        Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Özdemir'in işlemleri tamamlandı.

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        Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

        ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

        Ebru Özdemir, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi.

        Özdemir, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamladı.

        Birçok özel kurumda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu olarak görevlerde bulunan Özdemir, 2020 yılından itibaren araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalıştı.

        Özdemir, birçok sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak çalıştı, Ayrıca Fransızca ve İngilizce dillerini ileri düzeyde bilmektedir.

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