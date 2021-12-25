Karahan ile Pirozzi'den özel konser 0:00 / 0:00

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Limak Vakfı'nın sanata destek amacıyla 2017'de kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Türk müziğini çok sesli yorumlayarak geniş kitlelerle buluşuyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Limak Filarmoni Orkestrası, özel bir konser düzenlendi. Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir konuşmasında; ‘İki yıl aranın ardından Ankara ve İstanbul konserleriyle müzikseverlerle tekrar buluşmak heyecan verici. Sahneleri özledik, alkışları özledik, şarkılara birlikte eşlik etmeyi özledik. Limak Filarmoni Orkestrası olarak bizler dünyanın en önemli seslerini Türk sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sanatı ve sanatçıyı desteklemenin her zamankinden daha da önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Sanatın iyileştirici gücüne ve hayata ilham veren yönüne vurgu yapan Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası'nın düzenleyeceği konserlerin hız kesmeyeceğini sözlerine ekledi.

Limak Filarmoni Orkestrası'nın kurucularından olan tenor Murat Karahan'ın önderliğinde gerçekleşen konserde, başarılarıyla dünyaca tanınan İtalyan soprano Anna Pirozzi de sahne aldı. J. Strauss'tan Die Fledermaus, P.I. Tchaikovsky'ten Waltz of the Flowers, Gianni Schicchi'den O mio babbino caro gibi efsaneleşen eserlerin seslendirildiği gecede, konserin şefliğini ise dünyaca ünlü İtalyan orkestra şefi Francesco Ivan Ciampa üstlendi.