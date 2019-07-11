Bottle Cap Challenge, 'ayakla kapak açma' akımı dünyanın dört bir yanında trend oldu. Bottle Cap Challenge akımında, ünlü isimlerin yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da birbirlerine meydan okuyarak paylaşımda bulunuyor.

O DA AKIMA UYDU

İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına Demet Akalın ve Hatice'den sonra Ebru Polat da katıldı.

Akıma farklı bir boyut getiren Polat, şişe kapağını dudaklarıyla açtı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

HATİCE KAPAĞI ELİYLE AÇTI

Şarkıcı Hatice, ayakla kapak açma akımına farklı bir yorum kattı. Şişeyi eliyle açan şarkıcı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.