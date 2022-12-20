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Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldız ismi Aydan Şener'e benzetildi!

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Ebru Şahin, Destan dizisindeki oyunculuğuyla alkış toplamıştı. Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu yeni projesi için imaj değiştirdi. Ebru Şahin'in son hali Yeşilçam'ın yıldız ismi Aydan Şener'e benzetildi.

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  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Akın Akınözü ile başrolü paylaştığı Hercai dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. 
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Cedi Osman ile nikah masasına oturdu.
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    Yeni projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Şahin, imajını değiştirdi.
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    Bir süredir eşi Cedi Osman ile Amerika'da yaşayan Şahin, estetik iddialarıyla gündeme geldi.
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    Kahkül kestiren ünlü oyuncu son halini 4,2 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in son hali, Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi.
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

    İşte, Ebru Şahin'in yeni imajı...
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!
  • Ebru Şahin imaj değiştirdi! Ünlü oyuncu son haliyle Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'e benzetildi!

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