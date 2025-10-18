Ebru Şahin: Tb yargılamasına kapalıyız
Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz sezonuna ait fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 18.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:58
Milli basketbolcu eşi Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebru Şahin, yaz günlerini anımsattı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaz tatilinden bazı kareleri paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.
Şahin, yaptığı paylaşıma; "Tb (Throwback) yargılamasına kapalıyız." notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
