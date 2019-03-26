2012 yılında iş adamı Selim Sarı ile hayatını birleştirdikten sonra ABD'ye yerleşen ve kısa süre önce ülkeye geri dönen Didem Uzel Sarı, yakın dostu ile buluştu.



Yakın dostlar, yaklaşık 3 saat oturarak sohbet edip hasret giderdi. Çıkışta birlikte objektiflere poz veren Şallı ve Uzel, alışveriş merkezine girerek alışverişin tadını çıkardı.