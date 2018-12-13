Didem Uzel: 41 kere maşallah

13.12.2018 - 08:49 | Güncelleme:

ABD'de yaşayan eski manken Didem Uzel, önceki gün eşi Selim Sarı'ya doğum günü sürprizi yaptı. Uzel, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eski mankenin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı

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    Didem Uzel, 41 yaşına giren eşi Selim Sarı için kutlama düzenledi.

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    Eşi ve oğlu Aslan'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan eski manken, "41 kere maşallah. Mutlu yıllar" mesajını yazdı. Uzel'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 3 Didem Uzel: 41 kere maşallah - Magazin haberleri
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    "SİZ NASIL ANNESİNİZ!"

    Geçtiğimiz günlerde Uzel, bir takipçisinin yorumuyla çileden çıkmıştı. "Bu çocuğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel, takipçisine, "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık vermişti.

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