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"SİZ NASIL ANNESİNİZ!"

Geçtiğimiz günlerde Uzel, bir takipçisinin yorumuyla çileden çıkmıştı. "Bu çocuğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel, takipçisine, "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık vermişti.