Önceki gün Vadi İstanbul’da Ebru Şallı’ya denk geldim. Kendi adını taşıyan “Ebru” mağazasının başında hatta kasanın başındaydı.



Ebru iş kadınlığını sevmiş çoğu zamanını dükkanın başında geçiriyormuş.



İlk dükkanını açtığını, bundan sonra peşi sıra diğer dükkanları açacağını söyleyen Ebru Şallı’ya on soru yönelttim.



Ebru Şallı’ya 10 soru



1-İş kadınlığını sevdin mi?



İş kadınlığını çok sevdim. Çalışmadan nefes alamayanlardanım.



2-90’larda ünlü olmak mı, şimdilerde sosyal medya fenomeni olmak mı?



90’larda ünlü olmak.



3-Zamanı geriye çevirmek istesen yine bu işi yapar mıydın?



Kesinlikle hiç düşünmezdim.



4-Nişanlandın mı?



Evet



5-Mutlu musun?



Mutluyum.

6-Her şey yolunda mı?



Her şey yolunda. Önce sağlık olsun gerisi arkadan gelir zaten.



7-Nişanlandığına göre evlilik teklifi geldi? Ne zaman?



(Gülüyor) Yanıtsız bırakıyor.



8-Evlenirsen yeniden çocuk yapar mısın?



Büyük konuşmayı tercih etmem. Ama evlilik hayatım devam etseydi 5 tane çocuk doğururdum.



9-Senden sonra herkes pilates eğitmeni oldu ne diyorsun?



Oh ne iyi, olsunlar tabii. Pilates kadar sağlıklı, gençleştiren ve enerji veren bir sporu herkes yapsın. Katkım olduysa ne mutlu bana.



10-Hiç ülkeni terk etmeyi düşündün mü?



Ülkemi terk etmeyi mi? Asla. Ülkemi çok seviyorum. Ben bu topraklarda doğdum büyüdüm vatanımı asla bırakmam. Çocuklarımı bu topraklarda doğurdum. Yurt dışında bile doğurmadım. Ben Türkiye güzeli seçildim. Ülkemde bir marka kurdum ve bu ülkede yatırım yapıyorum. Bu böyle devam edecek. Asla terk etmeyi düşünmem. Böyle konuşanları da asla tasvip etmiyorum.