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Ebru Uygun Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Bloomberg HT'de yayınlanan Üst Düzey programında, TOÇEV Kurucu Başkanı Ebru Uygun, Arzu Maliki'nin sorularını yanıtladı

14.09.2018 - 10:58 | Güncelleme:

TOÇEV Kurucu Başkanı Ebru Uygun'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

TOÇEV olarak son 1 senede hangi çalışmaları yaptınız? Önümüzdeki dönem plan ve projelerinizi anlatır mısınız?

Ebru Uygun: 5 buçuk milyon çocuğa ulaşıyoruz. Çok güzel yeni projelerimiz başladı; "Su" ile ilgili Uluslararası bir firma ile çalışıyoruz, suyun nasıl kullanılması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Tarım ile ilgili bir çalışmamız var, meslek olarak tarımı seçsinler yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir de çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye çalışıyoruz bu da bir proje.."Hey Genç Harekete Geç" diye bir projemiz var, bu da obezite ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendiriyoruz. "Temiz Yollar Mutlu Çocuklar" projemizde de köy okul yollarını onarmaya tamir etmeye çalışacağız. Bu projelerin hepsi Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yaptığımız projeler.

İş Dünyası'nın ilgisi nasıl bu tür STK'lara ve size? Farkındalığı nasıl artırabiliriz?

Ebru Uygun: Biz 10 yıldır çok bilindik Kurumlarla beraber sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz, tabi bütçemizi artı etkiliyor bu projeler yani bize ayrı bir bütçe ayırıyorlar diyebiliriz, bir de gönüllüler var onlarda tek kendileri çocukların eğitimini üstleniyor. Farkındalık arttı diyebiliriz, bize hergün birçok kurum gelin bu projeleri beraber yapalım diyor. En güzeli gençler tarafından farkındalık arttı, biliyorsunuz bir STK'da çalışmış olmak size bir artı katıyor çok önemli özellikle yurtdışında şimdi bu trend Türkiye'ye de geldi.

Türkiye geneline bakarsak, eğitim oranlarından rakamlar varsa verebilir misiniz?

Ebru Uygun: Şimdi kız ve erkek çocukları aynı seviyede okula gidiyorlar, Orta Öğretim'de yüzde 80'lere ulaşılmış, fakat 14 yaşından sonra okulu terkediyorlar ve çalışmaya başlıyorlar. Üniversite'ye gitme oranınında artış olması çok iyi..
Uluslararası da yürüttüğümüz projeler var, "Özgürlüğüm" projemiz var hapishanedeki kadınlar hakkında Londra'daki bir Vakıf ile yürüttüğümüz bir proje; ne kadar çok Uluslararası çalışırsanız, vizyonunuz da o kadar genişliyor. Avrupa Birliği'ne de başvurduğumuz 2 tane projemiz var 2019'da hayata geçireceğiz..

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