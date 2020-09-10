Ebru Yaşar: Birbirimize içimizi dökeceğiz

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü yemeğine katılan Yaşar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Şarkıcı, koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirlerini alarak dışarı çıktığını söyleyerek 27 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konseriyle ilgili şunları söyledi:

Konser gününü iple çekiyorum. Çünkü deşarj olacağımız birbirimize içimizi dökeceğimiz bir akşam olacak inşallah. Pandeminin ve bu dönemin o ruhsal sıkıntısını atacağımız bir gece olacak. Dinlemeye gelecek bütün müzikseverlere böyle yaşatacağım.

Konser alanında koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alınacağını söyleyen şarkıcı, "27 Eylül akşamı rahatlıkla gelebilirler. Çünkü bütün tedbirleri alıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak yapacağız konserimizi, herkesin önce sağlığı önemli" dedi.

"SEYİRCİME ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Yaşar, gazetecilerin konser hazırlıklarını sorması üzerine şu şekilde yanıt verdi:

Ben her konserime zaten Harbiye gibi hazırlanıyorum. Ben seyircime çok saygı duyuyorum. Çok özel bir sahne görecekler. Müzik dolu her telden şarkıları söylediğimiz inşallah bir gece yaşayacaklar. Bütün hayranlarımı bekliyorum.