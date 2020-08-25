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Sanatçı Ebru Yaşar, yoğun istek üzerine klasikleşmiş şarkılarının akustik versiyonlarını sevenleri için YouTube kanalında yeniden yorumladı. Yaşar, geçmişte dinlenme rekorları kıran "Yalan" şarkısını seslendirdi.

Söz ve müziği Ufuk Şenpire ait olan "Yalan" şarkısını hayranlarıyla buluşturan Ebru Yaşar, "Bana daha dün gibi gelen, 1999 yılında 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' albümümde yer alan 'Yalan'ı 21 sene sonra akustik olarak seslendirdim. Umarım bu yorumu da en az ilki kadar seversiniz" dedi.

Yaşar'ın YouTube kanalından yayınladığı şarkıya kısa sürede beğeni ve övgü mesajları yağdı. Öte yandan çekimler sırasında sosyal mesafe kurallarına da uyulduğu öğrenildi.