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Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri' devam ediyor. 'İstanbul Yeditepe Konserleri' kapsamında önceki akşam ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş dinleyicileriyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, 10 saatte yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlendi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören konser, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Bu Sahilde" isimli şarkısıyla konserine başlayan sevilen sanatçı Ebru Yaşar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından sizlerle bizlerin buluşmasına vesile olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri dinleyen herkese sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum.

Umarım sizler için kıymetli orkestra arkadaşlarımla beraber hazırladığımız şarkılarımıza sizler de eşlik edersiniz, hep beraber kıymetli anlar yaşarız. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum, sizleri seviyorum."