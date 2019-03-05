2. Sayfa programının haberine göre, ünlü şarkıcı konuyla ilgili sorulara: "Kürkün adı çıkmış, ona bakılırsa hiçbir şey giymememiz lazım. Canlıların vahşice öldürülmesine karşıyız ama deri ceket, ayakkabı da giymememiz lazım o zaman." cevabını vererek farklı bakış açısını ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Pınar Eliçe, hayvan kürkü kullanımını protesto etmek için 300 bin TL değerindeki kürkünü yakmıştı.