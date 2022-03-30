Ebru Yaşar ikinci kez ameliyat oldu 0:00 / 0:00

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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar’ın (44) yaklaşık üç ay önce geçirdiği kaza sonrası diz kapağı kırılmıştı. Apar topar ameliyata alınan Yaşar, ardından fizik tedaviye başlamıştı.

Zaman zaman diz kapağındaki ağrıları şiddetlenen Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesine uydu.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Ünlü şarkıcı, bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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